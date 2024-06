Harworth Group plc est une société de régénération foncière et immobilière basée au Royaume-Uni. La société est un régénérateur durable de terrains et de biens immobiliers pour le développement et l'investissement, qui possède, développe et gère un portefeuille de plus de 13 000 acres de terrains sur environ 100 sites situés dans le nord de l'Angleterre et les Midlands. La société opère à travers deux segments : Income Generation et Capital Growth. Le segment Income Generation se concentre sur la génération de rendements locatifs à partir du portefeuille d'investissement, de rendements locatifs et de redevances à partir de la production d'énergie, des technologies environnementales et du portefeuille agricole, et sur la génération de revenus à partir d'agrégats recyclés et de produits de charbon secondaire. Le segment Capital Growth se concentre sur la création de valeur en développant les portefeuilles sous-jacents d'investissement et de développement immobilier, et comprend l'activité de planification et de développement, l'ingénierie de la valeur, la gestion proactive des actifs et l'acquisition stratégique de terrains.

Secteur Développement et opérations immobilières