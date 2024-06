(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Harworth Group PLC, en hausse de 9,6% à 160,00 pence, fourchette de 12 mois 95,40p-160,00p. Le régénérateur de terrains et de biens immobiliers pour le développement durable et l'investissement indique qu'il a échangé des contrats pour la vente conditionnelle de 48 acres de terrain sur le site de Skelton Grange à Leeds pour 106,6 millions de livres sterling. "Le produit de la vente sera réinvesti dans le programme de développement industriel et logistique de Harworth, et le groupe a l'intention de conserver dans son portefeuille d'investissement des propriétés de première qualité A développées directement.

Halfords Group PLC, en hausse de 3,9% à 141,26 pence, fourchette de 12 mois 125,00p-244,80p. Le détaillant de produits pour le cyclisme et l'automobile annonce une augmentation de 7,9% de son chiffre d'affaires pour l'année se terminant le 29 mars, passant de 1,57 milliards de livres sterling à 1,70 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a diminué de 0,5 %, passant de 39,0 millions de livres sterling à 38,8 millions de livres sterling. "Depuis le début de l'exercice 25, l'activité est restée faible, affectée par le manque de confiance des consommateurs dans les achats importants et discrétionnaires, et par le mauvais temps printanier, qui a réduit la fréquentation des magasins et affecté les ventes de produits pour le cyclisme et les vacances. Bien que nous continuions à prévoir des gains de parts de marché pour l'année à venir, sur la base de ce que nous voyons actuellement, nous prévoyons maintenant une baisse des volumes de marché pour l'année fiscale 25 dans les secteurs du cyclisme et des pneus grand public, et une stagnation générale dans les secteurs de l'entretien automobile et des produits automobiles de détail", ajoute l'entreprise. Halfords note également que l'inflation est un "vent contraire important" et prévoit que les coûts de transport seront supérieurs de 4 à 7 millions de livres sterling à ce qui avait été anticipé pour la nouvelle année. Cependant, l'entreprise ajoute : "Nous ne nous attendons pas à ce que ces vents contraires se produisent : "Nous ne nous attendons pas à ce que ces vents contraires persistent à long terme. L'inflation des prix à la consommation diminue et nos principaux marchés devraient s'améliorer à moyen terme".

Mears Group PLC, en hausse de 1,7% à 371,25 pence, fourchette de 12 mois 249,82p-398,00p. La société de logements sociaux et de services d'entretien revoit à la hausse ses perspectives annuelles. Elle s'attend à ce que sa performance en 2024 soit "légèrement supérieure aux attentes actuelles du marché", qu'elle estime à 999 millions de livres sterling pour le chiffre d'affaires et 46,7 millions de livres sterling pour le bénéfice avant impôt. Les résultats du premier semestre ont été "supérieurs à ceux de l'année précédente et aux attentes du conseil d'administration".

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Regional REIT Ltd, baisse de 30% à 15,26 p, fourchette de 12 mois 12,70p-49,80p. La société immobilière annonce un plan de financement de 110,5 millions de livres sterling. Elle lèvera les fonds par le biais d'un placement, d'un placement à l'étranger et d'une offre ouverte de 1,11 milliard d'actions à 10 pence chacune. Le placement à l'étranger concerne les actionnaires existants dans "certaines juridictions restreintes" où une offre ouverte ne peut être faite. En outre, la société annonce un regroupement d'actions à raison de 1 pour 10. La levée de fonds lui permettra de rembourser une obligation de détail de 50 millions de livres sterling. Elle ajoute que 26,3 millions de livres sterling serviront à réduire la dette et que les 28,4 millions de livres sterling restants lui fourniront "une flexibilité supplémentaire pour financer des dépenses d'investissement sélectives sur les actifs".

