Le bénéfice annuel du groupe Harworth baisse en raison de l'évaluation des biens immobiliers

Harworth Group PLC - Régénérateur de terrains basé à Rotherham, dans le South Yorkshire - Le bénéfice avant impôt baisse à 30,9 millions GBP en 2022, contre 127,2 millions GBP en 2021, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 52 % à 166,7 millions GBP, contre 109,9 millions GBP, en raison d'une perte nette de 19,9 millions GBP sur la juste valeur des immeubles de placement et des actifs détenus en vue de la vente, contre un gain net de 85,0 millions GBP un an plus tôt. Toutefois, la valeur totale de l'actif net passe à 602,7 millions de GBP au 31 décembre, contre 578,0 millions de GBP un an plus tôt. Achève la vente de 2 236 parcelles de terrain, contre 1 411 en 2021, et dispose de 29 311 parcelles supplémentaires à vendre dans son pipeline. Déclare un dividende final de 0,929, ce qui augmente le dividende total de 8,3% à 1,3 pence, contre 1,2 pence.

"Nous avons continué à faire des progrès opérationnels significatifs au cours de l'année, en augmentant les niveaux de développement direct, en accélérant les ventes de terrains et en procédant à des acquisitions ciblées, conformément à notre stratégie visant à devenir une entreprise d'un milliard de livres sterling d'ici 2027", a déclaré le directeur général, Lynda Shillaw.

Cours actuel de l'action : 116,50 pence, en baisse de 3,3 % mardi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 29

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

