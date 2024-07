(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Harworth Group PLC - régénérateur de terrains et de biens immobiliers basé à Rotherham, en Angleterre - émet une mise à jour commerciale pour les six mois allant jusqu'au 30 juin. Les progrès en matière de planification, les cessions en avance sur la valeur comptable et les réévaluations positives devraient entraîner une croissance modérée de la valeur de développement nette de l'EPRA. La NDV EPRA à la fin du mois de décembre devrait être largement conforme au consensus actuel du marché, et la NDV EPRA au 30 juin devrait être modérément plus élevée que les 662,9 millions de livres sterling à la fin de l'année 2023. "Il s'agit d'un nouveau premier semestre fort pour les approbations de planification et les ventes de terrains", déclare la société. La société reste sur la bonne voie pour atteindre un milliard de livres sterling de NDV EPRA d'ici la fin de l'année 2027.

Oakley Capital Investments Ltd - société de capital-investissement basée aux Bermudes et spécialisée dans les secteurs de la technologie, de la consommation, de l'éducation et des services aux entreprises - La valeur nette d'inventaire au 30 juin est de 708 pence. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour le semestre clos le 30 juin, y compris les dividendes, est de 3,8 % par rapport au semestre précédent.

Alphawave IP Group PLC - Concepteur londonien de solutions de connectivité à haut débit - publie une mise à jour de ses activités pour les trois mois se terminant le 30 juin. Les nouvelles réservations s'élèvent à 107,4 millions de dollars, soit une augmentation de 27% par rapport aux 84,1 millions de dollars de l'année précédente. Cela représente le troisième trimestre consécutif de réservations supérieures à 100 millions de dollars. Ce chiffre reflète la solidité du pipeline et des perspectives de l'entreprise. "Il s'agit également d'un trimestre record pour les contrats de design, avec 14 nouveaux contrats de design dans l'entreprise", déclare la société. Le président exécutif John Lofton Holt déclare : "La dynamique dans tous les domaines de l'entreprise se développe, ce qui se reflète dans les chiffres élevés des réservations pour le deuxième trimestre. Notre trajectoire devrait se poursuivre et nous prévoyons d'avoir un carnet de commandes de près d'un demi-milliard de dollars d'ici la fin de l'année. En outre, nous avons restructuré notre dette, ce qui renforce notre bilan et nous donne la flexibilité nécessaire pour améliorer encore notre structure de capital à l'avenir".

Oxford Nanopore Technologies PLC - Spécialiste des technologies de séquençage de l'ADN et de l'ARN basé à Oxford - Fournit une mise à jour commerciale pour les six mois se terminant le 30 juin. Le chiffre d'affaires des outils de recherche en sciences de la vie devrait s'élever à environ 84 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 86 millions de livres sterling de l'année précédente, et globalement stable d'une année sur l'autre à taux de change constant. La marge brute du premier semestre devrait s'améliorer d'une année sur l'autre, malgré les vents contraires liés aux taux de change, et reste sur la bonne voie pour atteindre les prévisions du groupe pour l'année 2024. La croissance du chiffre d'affaires LSRT pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 6 % et 15 % à taux de change constant et la croissance du chiffre d'affaires sous-jacent devrait se situer entre 20 % et 30 % à taux de change constant. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 devrait être pondéré par le second semestre, avec une répartition approximative de 45:55. La marge brute devrait se situer autour de 57 %. Toutes les prévisions à moyen terme restent inchangées.

Learning Technologies Group PLC - Société d'apprentissage numérique et de gestion des talents basée à Londres - annonce une mise à jour des résultats pour les six mois se terminant fin juin. Le chiffre d'affaires publié devrait être d'au moins 248 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 268,2 millions de livres sterling à périmètre constant, avec un effet de change défavorable dû à un dollar américain plus faible. Les contrats SaaS et les contrats de services à long terme, qui représentent environ 75 % du chiffre d'affaires, continuent de bien résister. Toutefois, à l'instar du marché dans son ensemble, la société continue à enregistrer des revenus transactionnels modérés. Pour l'ensemble de l'année, elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 485 et 505 millions de livres sterling et un bénéfice avant intérêts et impôts compris entre 91 et 96 millions de livres sterling.

MP Evans Group PLC - producteur d'huile de palme brute basé à Tunbridge Wells, en Angleterre - publie des informations sur les récoltes et la production pour les six mois se terminant le 30 juin. Les régimes de fruits frais totalisent 759 700 tonnes, soit une augmentation de 5 % par rapport aux 721 100 tonnes de l'année précédente. Production de 177 000 tonnes d'huile de palme brute, en hausse de 6 % par rapport à 166 200 tonnes. Production de 39 200 tonnes de palmistes, contre 34 600 tonnes l'année précédente, soit une hausse de 13 %. Prévoit des niveaux de culture plus élevés au second semestre après un démarrage plus lent en 2024 pour certains domaines. Les prix de l'huile de palme brute ont augmenté de 2 % au cours du premier semestre en glissement annuel, et les prix des palmistes de 7 %.

Marston's PLC - Exploitant de pubs basé à Wolverhampton - Au cours des 42 semaines précédant le 20 juillet, les ventes comparables ont augmenté de 5,2 % en glissement annuel, selon Marston's. Pour les 16 dernières semaines de cette période, elles ont progressé de 2,4 %. "Nous avons vu une augmentation considérable de l'Euro 2024, avec des ventes comparables pour la semaine des demi-finales et de la finale en hausse de 8,0 %. Cela a permis d'atténuer l'impact d'un temps anormalement pluvieux et d'une période de comparaison particulièrement forte l'année dernière. Nous continuons à observer une dynamique positive dans les domaines de l'alimentation et des boissons. Les ventes de produits alimentaires ont été particulièrement encourageantes, les changements apportés à notre menu s'avérant de plus en plus populaires auprès des clients", déclare Marston's. L'entreprise ajoute : "La dynamique commerciale observée depuis le début de l'année est particulièrement encourageante : "La dynamique commerciale observée depuis le début de l'année permet au conseil d'administration d'être confiant dans le fait que les performances seront conformes aux attentes du marché.

Centaur Media PLC - fournisseur londonien d'informations commerciales, de formation et de services de conseil spécialisés - annonce des résultats semestriels en baisse. Le chiffre d'affaires a baissé de 7,7 % pour atteindre 16,5 millions de livres sterling au premier semestre 2024, contre 17,9 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt diminue de 6,3 %, passant de 1,6 million de livres sterling à 1,5 million de livres sterling. Centaur maintient son dividende intérimaire à 0,6 pence par action. Elle prévoit une plus grande pondération du chiffre d'affaires et du bénéfice et un retour à la croissance au second semestre 2024. Par ailleurs, elle annonce que Colin Jones ne prolongera pas son mandat de président à l'issue de son mandat début septembre. "La recherche d'un nouveau président est en cours et, afin d'assurer un transfert ordonné, Colin restera dans son rôle jusqu'à ce qu'un nouveau président ait été nommé, et sa lettre de nomination sera prolongée en conséquence", déclare Centaur.

LBG Media PLC - éditeur numérique basé à Manchester, propriétaire de Lad Bible - publie une mise à jour de son chiffre d'affaires pour les six mois se terminant le 30 juin. Prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 55% à 42,3 millions de livres sterling au cours du premier semestre 2024. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait passer de 3,0 millions de livres sterling à 10,2 millions de livres sterling. "Le tournoi [de football] de l'UEFA Euro 2024 a donné au groupe un certain nombre d'opportunités de travailler avec des marques cherchant à accéder à notre public de jeunes adultes, avec des campagnes notables comprenant des éditions sur le thème de l'Euro de la série originale extrêmement populaire de "Snack Wars" sponsorisée par Uber Eats", ajoute le communiqué. L'entreprise reste confiante quant aux perspectives pour l'ensemble de l'année et pense que les performances seront conformes aux attentes du marché.

Nichols PLC - Propriétaire de la marque de boissons Vimto, basé dans le Merseyside - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, le chiffre d'affaires a baissé de 1,8 % pour atteindre 84 millions de livres sterling, contre 85,5 millions de livres sterling 12 mois plus tôt. En revanche, le bénéfice avant impôt augmente de 5,8 %, passant de 11,2 millions de livres sterling à 11,8 millions de livres sterling. Nichols augmente son dividende intérimaire ordinaire de 18 %, passant de 12,6 à 14,9 pence par action. Il annonce un dividende spécial de 54,8 pence, qui permettra de restituer 20 millions de livres sterling aux actionnaires. Le chiffre d'affaires des produits emballés au Royaume-Uni augmente de 5,3 %, passant de 43,1 millions de livres sterling à 45,4 millions de livres sterling. En revanche, le chiffre d'affaires des produits emballés internationaux chute de 6,9 % pour atteindre 20 millions de livres sterling. Pour ce qui est de l'avenir, M. Nichols ajoute "La société a entamé le troisième trimestre de manière positive et conformément aux attentes de la direction. Reflétant les progrès réalisés au premier semestre et soutenu par l'accent mis par le groupe sur l'amélioration des marges, le conseil d'administration s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté avant impôts pour l'année entière soit légèrement supérieur aux attentes actuelles du marché." Le marché s'attend à un bénéfice ajusté avant impôts de 28,8 millions de livres sterling.

Totally PLC - La société basée à Derby, en Angleterre, est un fournisseur de services de santé de première ligne, de services de remise en forme et de bien-être en entreprise au Royaume-Uni et en Irlande - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, la société a enregistré une perte avant impôts de 3,9 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 1,8 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a chuté de 21 %, passant de 135,7 millions de livres sterling à 106,7 millions de livres sterling. L'endettement reste inchangé et la société continue de disposer d'une marge de manœuvre par rapport à toutes les clauses bancaires. Les pertes de base par action s'élèvent à 1,60 pence, contre un bénéfice par action de 0,94 pence l'année précédente. Aucun dividende n'est proposé. "Le marché des soins de santé s'étant détendu et après avoir pris en compte l'impact sur l'ensemble de l'année des sorties de contrat signalées précédemment, la société prévoit que le chiffre d'affaires pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025 sera d'environ 85 millions de livres sterling et que le [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement] ne sera pas inférieur à 3,5 millions de livres sterling".

