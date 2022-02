Alta Fox Opportunities fournit des informations aux actionnaires

Le 18 février 2022, Alta Fox Opportunities Fund, LP a annoncé que Connor Haley, associé directeur d'Alta Fox, a participé à une interview avec Yahoo Finance et qu'une transcription écrite de l'interview sera déposée sous couvert d'un dépôt séparé dès que possible. En outre, les membres d'Alta Fox ont publié une déclaration via les médias sociaux et ont exprimé que la société devrait se séparer de son activité Wizards of the Coast, qui vaut plus que ce que les investisseurs lui attribuent, selon Alta Fox Capital.