Exclusif : Hasbro est prêt à vaincre le défi du conseil d'administration d'Alta Fox - sources

Ce résultat serait un coup dur pour Alta Fox, qui avait poussé le fabricant de jouets à se séparer de son unité Wizards of the Coast et Digital Gaming et critiqué la façon dont la société allouait son capital.

Les premiers décomptes des votes montrent que Hasbro est en avance sur Alta Fox, qui a nommé un directeur au conseil d'administration de 13 membres de la société, ont indiqué les sources.

Les investisseurs seront autorisés à voter jusqu'à ce que l'assemblée annuelle des actionnaires de Hasbro commence mercredi et il est possible, bien qu'improbable, que le résultat change, ont dit les sources, requérant l'anonymat avant une annonce officielle.

Hasbro a refusé de faire des commentaires. Alta Fox n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Hasbro, évalué à 12 milliards de dollars, est connu pour avoir fabriqué le Monopoly et Mon Petit Poney. Le cours de ses actions a chuté de 18 % au cours des cinq dernières années, alors que l'indice S&P 500 a grimpé de 70 %.

Alta Fox, qui détient une participation de 2,5 % dans Hasbro, a d'abord nommé cinq administrateurs au conseil d'administration de la société avant de revoir ses ambitions à la baisse.

La société de conseil en procurations ISS a recommandé aux actionnaires de ne pas voter pour Edward Philip, qui siège au conseil d'administration de Hasbro depuis 20 ans, pour signaler leur mécontentement. Les sources ont déclaré que Philip devrait être réélu malgré tout.