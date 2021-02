HASBRO : dépasse les attentes au quatrième trimestre

Le fabricant de jouets, Hasbro, est attendu dans le vert à Wall Street en raison de résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré une progression de 10% de son bénéfice net à 105,2 millions de dollars, soit 76 cents par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,27 dollars, soit 13 cents de plus que le consensus FactSet. Les revenus ont progressé de 4% à 1,72 milliard de dollars alors que Wall Street visait 1,69 milliard de dollars.



" Nous sommes sur des bases solides pour croître en 2021 alors que nous continuons à naviguer avec le Covid-19 et à tirer parti de notre portefeuille inégalé de marques et de capacités dans le domaine des produits de consommation, des jeux et des divertissements " a déclaré le PDG, Brian Goldner.



La société a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 68 cents par action ordinaire. Le dividende sera payable le 17 mai 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 3 mai 2021.