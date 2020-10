HASBRO : fait mieux que prévu au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hasbro a levé le voile lundi sur des résultats supérieurs aux attentes lors du troisième trimestre 2020. Ainsi, le fabricant américain de jeux et jouets a publié un bénéfice net de 220,9 millions de dollars sur la période, ou 1,61 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 212,9 millions de dollars, ou 1,67 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté ressort à 1,88 dollar, dépassant les prévisions du consensus FactSet (1,63 dollar).Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Hasbro a progressé de 12 ,8% à 1,78 milliard de dollars au troisième trimestre, là où le marché visait 1,74 milliard de dollars.