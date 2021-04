HASBRO : les bénéfices sont meilleurs que prévu, mais pas les ventes

Hasbro a retrouvé le chemin des bénéfices au premier trimestre 2021: le fabricant de jouets a en effet enregistré un résultat net de 116,2 millions de dollars, contre une perte de 69,7 millions un an plus tôt. En données ajustées, cela représente un bénéfice par action de 1 dollar, en hausse de 75% pour un consensus FactSet de 64 cents. Les ventes du groupe ont totalisé 1,115 milliard de dollars, en progression de 1%, pour un consensus FactSet de 1,167 milliard, notamment portées par la performance du segment Wizards of the Coast and Digital Gaming (+14%).