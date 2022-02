Hasbro : La valeur du jour à Wall Street Hasbro recule en bourse malgré des résultats supérieurs aux attentes

Hasbro figure parmi les plus fortes baisses du S&P 500 avec un repli de 2,37% à 91,63 dollars par action. Le fabricant de jouet a publié un bénéfice en nette baisse au quatrième trimestre 2021, tombant à 82,2 millions de dollars, soit 59 cents par action, contre 105,2 millions, ou 76 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Malgré tout, hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action dépasse largement le consensus FactSet, à 1,21 dollar (en baisse de 6 cents sur un an) contre 88 cents attendus.



Les ventes du fabricant de jouets ont quant à elles progressé de 16,8% à 2,01 milliards de dollars, pour un consensus de 1,87 milliard, grâce au bond de 54% de la division divertissement. Sur l'année, le chiffre d'affaires atteint 6,42 milliards de dollars (+17%).



En 2022, Hasbro anticipe une croissance de 1% à 5% ("low-single digit"), pendant que le consensus FactSet anticipe un repli de 2,2% à 1,97 milliard de dollars.



Par ailleurs, la société a augmenté son dividende trimestriel de 68 à 70 cents par action.