Hasbro : acquisition de la plateforme D&D Beyond

Hasbro a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition auprès du groupe Fandom de D&D Beyond, une plateforme digitale dérivée du célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons.



Le groupe américain, déjà détenteur de la marque Donjons et Dragons, explique que cette acquisition 'stratégique' d'un montant de 146 millions de dollars va lui permettre de mettre la main sur une audience estimée à près de 10 millions de membres.



D&D Beyond est un ensemble d'outils numériques officiel qui s'adresse à la communauté de fans souhaitant suivre en temps réel l'actualité du jeu de société.



Au titre de l'utilisation de la licence, D&D Beyond versait depuis plusieurs années des royalties à Hasbro, dont l'action s'inscrivait en hausse de plus de 1% mercredi à Wall Street suite à l'annonce de cette opération.



