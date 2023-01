Hasbro : dans une période de turbulences

Hasbro, dont l'action est attendue en baisse à l'ouverture, a annoncé anticiper des résultats inférieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre. Le géant américain des jouets a par ailleurs formulé son intention de supprimer environ 15% de ses effectifs dans le monde cette année, sur fond de baisse de la demande. La firme américaine anticipe un bénéfice par action de 1,29 à 1,31 dollar sur une base ajustée, contre 1,52 dollar de consensus FactSet. La perte nette est attendue entre 93 cents et 1 dollar par titre.



Les ventes sont attendues en baisse de 17% à 1,68 milliard de dollars, contre 1,92 milliard de consensus. La compagnie avait déjà abaissé ses prévisions annuelles de revenus en octobre.



" L'activité de produits de consommation de Hasbro a sous-performé au quatrième trimestre dans le contexte d'un environnement de consommation de vacances difficile ", malgré une forte croissance pour les jeux numériques et d'autres domaines, selon le directeur général Chris Cocks.



Le groupe a par ailleurs fait savoir que les licenciements et les investissements en cours dans les systèmes et la chaîne d'approvisionnement maintiendront l'entreprise sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 250 à 300 millions de dollars d'économies de coûts d'ici la fin de 2025. Mais d'ici là, Hasbro va connaître une période agitée.