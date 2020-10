Hasbro entre le succès des jeux de société et les difficultés des dessins animés

New York (awp/afp) - Le fabricant américain de jouets Hasbro a publié lundi des résultats mitigés pour le troisième trimestre, entre les solides ventes des jeux de sociétés et les difficultés de sa maison de production de dessins animés eOne, perturbée par la pandémie.

Le titre du vendeur des jeux Monopoly et Jenga, de la pâte à modeler Play-Doh et des figurines Transformers et Mon petit poney, reculait de plus de 7% à l'ouverture de Wall Street.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 13% à 1,78 milliard de dollars de juillet à septembre, ce qui est mieux qu'attendu par les analystes.

Hasbro a pu compter sur la catégorie des jeux de sociétés comme les cartes Magics: the Gathering, Scrabble ou Taboo, dont les ventes ont progressé de 21% sur la période, alors que de nombreux consommateurs étaient coincés à la maison par précaution face au Covid-19.

Mais en prenant en compte les revenus de eOne, dont l'acquisition a été finalisée en début d'année, les recettes d'Hasbro ont reculé de 4%.

La filiale, qui produit entre autres les dessins animés comme Peppa Pig et PJ Masks, a été affectée par la fermeture de nombreux cinémas et plateaux de tournage.

La partie musique de eOne a aussi été perturbée par l'annulation de nombreux concerts et événements de promotion des artistes.

Hasbro a dégagé sur la période un bénéfice net de 221 millions de dollars, en hausse de 4%. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, il s'affiche à 1,88 dollar là où les analystes anticipaient 1,62 dollar.

Pour la même période, son concurrent Mattel a fait part la semaine dernière de ventes en hausse de 10% grâce à l'intérêt pour ses poupées, Barbie en tête, la peluche de Bébé Yoda de la saga Star Wars et les jeux de sociétés comme Pictionnary.

Alors que les perturbations causées par la pandémie dans la chaîne d'approvisionnement avaient affecté la performance d'Hasbro au deuxième trimestre, la directrice financière du groupe Deborah Thomas a assuré lundi que les usines et entrepôts des partenaires du groupe "étaient "ouverts et fonctionnaient" et que la production était "largement en ligne avec la demande".

