Hasbro : impacté par la baisse de la demande de jouets

Hasbro, dont le titre cède 1% en avant-Bourse, a fait état d'une prévision de bénéfice annuel inférieur aux attentes. En cause : une forte baisse de la demande sur fond de réduction des dépenses des consommateurs dans un contexte d'inflation élevée. Le géant américain des jouets a déclaré qu'il s'attendait à un bénéfice ajusté pour 2023 compris entre 4,45 et 4,55 dollars par action, bien en dessous de l'estimation moyenne des analystes, qui était de 4,88 dollars par action.



La firme, qui possède des marques telles que Peppa Pig et My Little Pony, prévoit également une baisse de son chiffre d'affaires annuel dans une fourchette de pourcentage à un chiffre, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation de 2,5 % à 6 milliards de dollars.



Au titre du quatrième trimestre, le fabricant du jeu de société Monopoly a enregistré un chiffre d'affaires de 1,68 milliard de dollars, en ligne avec les prévisions.