Hasbro : nomme un nouveau CEO

Hasbro a nommé Chris Cocks au poste de directeur général et membre du conseil d'administration, à compter du 25 février 2022. Celuici est actuellement président et directeur de l'exploitation de la division Wizards of the Coast and Digital Gaming. Chris Cocks succédera à Rich Stoddart, PDG par intérim, qui a été nommé à la suite du décès en octobre de Brian Goldner, PDG de longue date de Hasbro. Rich Stoddart, qui est directeur indépendant de Hasbro depuis 2014, deviendra président du conseil d'administration à compter du 25 février 2022.