Hasbro promeut le chef des jeux numériques Chris Cocks au poste de PDG.

Hasbro Inc a promu mercredi le chef de sa division de jeux numériques comme prochain directeur général du fabricant de jouets, après le décès de Brian Goldner en octobre.

M. Cocks, qui a rejoint l'entreprise en 2016 en provenance de Microsoft, est actuellement président et chef des opérations de la division Wizards of the Coast and Digital Gaming, qui fabrique les jeux "Donjons et Dragons" et "Magic : The Gathering".

Sous sa direction, la division a doublé son chiffre d'affaires pour dépasser le milliard de dollars en 2021, l'entreprise s'étant attachée à dynamiser les offres numériques de ses jeux populaires, à en créer de nouveaux et à superviser l'octroi de licences numériques pour l'ensemble de l'activité.

L'année dernière, Hasbro a restructuré ses activités en trois divisions pour devenir une "entreprise mondiale de jeux et de divertissement numérique" plutôt qu'un simple fabricant de jouets.

Chez Microsoft, M. Cocks a occupé des postes de direction dans les domaines de la gestion des produits et du marketing pour MSN et Xbox, travaillant sur des franchises à succès comme "Halo" et "Fable", a indiqué Hasbro dans un communiqué.

L'homme de 48 ans prendra la tête du fabricant de jouets Nerf et Power Rangers le 25 février, en remplacement du PDG par intérim Rich Stoddart, qui deviendra président du conseil d'administration.

Hasbro a déclaré qu'elle prévoyait de nommer un nouveau président pour Wizards of the Coast dans les semaines à venir.

Mercredi, la société a également nommé Eric Nyman, qui travaille pour Hasbro depuis près de deux décennies, au poste de directeur de l'exploitation.

Les actions de Hasbro ont augmenté de 1,6 % dans le marché secondaire mercredi. Le titre a augmenté d'environ 9 % en 2021. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; édition de Devika Syamnath)