Hasbro soutenu par les jouets et les cartes au 1er trimestre

New York (awp/afp) - Hasbro, le vendeur des pistolets Nerf et des cartes Magic, a fait part mardi de profits supérieurs aux attentes au premier trimestre malgré les difficultés à produire et distribuer des films et dessins animés pendant la pandémie.

Son chiffre d'affaires total a grappillé 1% à 1,11 milliard de dollars.

Les revenus tirés de la division des jeux de société comme Monopoly, de la pâte à modeler Play-Doh, des armes factices Nerf ou des figurines Transformers, ont augmenté de 14%.

Ceux tirées des cartes à collectionner Magic et Donjons et Dragons ont progressé de 15%.

Le chiffre d'affaires de sa division de contenus audiovisuels a en revanche nettement reculé, de 32%, en raison de la fermeture de nombreux cinémas et d'une moindre production de dessins animés et séries pour la télévision avec la fermeture des plateaux de tournage.

Le groupe avait racheté en 2019 la maison de production eOne, qui produit entre autres les dessins animés comme Peppa Pig et PJ Masks, afin d'alimenter sa croissance. Mais la pandémie a freiné ses plans.

Hasbro a annoncé lundi soir la vente de la division de musique eOne Music, pour 385 millions de dollars, à la société d'investissement Blackstone. Cette filiale a été bousculée par l'annulation de nombreux concerts et événements de promotion des artistes depuis le début de la propagation du Covid-19.

Le titre reculait de 0,2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

Le groupe est toutefois parvenu à dégager dans son ensemble un bénéfice net de 116 millions de dollars de janvier à mars, contre une perte de 70 millions sur la même période en 2020.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, il a largement dépassé les attentes (1 dollar contre 65 cents prévus).

Son concurrent Mattel a vu pour sa part son chiffre d'affaires bondir de 47% au premier trimestre, à 874 millions de dollars, grâce notamment aux ventes de poupées Barbie et American Girl.

afp/rp