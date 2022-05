Hasbro : une nouvelle directrice des ressources humaines

Hasbro annonce la nomination de Najuma Atkinson au poste de directrice des ressources humaines.



Elle occupe ce poste à la suite du départ à la retraite de Dolph Johnson directeur mondial des ressources humaines, après plus de deux décennies de service chez Hasbro.



' Dans son nouveau poste, Mme Atkinson dirigera l'organisation mondiale des ressources humaines de Hasbro, en élaborant une stratégie de ressources humaines et de culture qui attire et retient les meilleurs talents, en soutenant l'accélération du plan de marque de Hasbro ' indique le groupe.



'Naj a déjà été un ajout formidable à notre équipe grâce à son expérience globale des RH, à son état d'esprit axé sur le numérique et à sa profonde expertise dans le développement des talents ', a déclaré Chris Cocks, Chief Executive Officer, Hasbro.



