Le fabricant de jouets Mattel réduit ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'inflation qui freine la demande.

Bien que la demande de jouets reste généralement résiliente pendant les ralentissements économiques, les augmentations de prix répétées pour lutter contre la hausse des coûts des matières premières, du fret et de la main-d'œuvre ont commencé à peser sur les fabricants de jouets tels que Mattel et son rival Hasbro Inc.

Mattel a raté les estimations de ventes trimestrielles pour la première fois depuis mars 2020, tandis que Hasbro a tempéré plus tôt ce mois-ci ses perspectives de revenus pour l'ensemble de l'année et a prévenu que la demande commençait à baisser avant les fêtes de fin d'année.

Mattel, quant à lui, s'attend à ce que la demande s'accélère pendant la période cruciale des achats de Noël, mais a déclaré qu'il mènerait davantage de promotions pour rester compétitif.

"Nous sommes au milieu d'un environnement macroéconomique difficile, qui est synonyme de volatilité", a déclaré le directeur général Ynon Kreiz à Reuters.

Mattel a réduit ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2022 à un niveau compris entre 1,32 et 1,42 dollar par action, contre 1,42 à 1,48 dollar précédemment, mais ses prix augmentés ont aidé le fabricant de jouets à afficher une marge brute ajustée de 48,3 % au troisième trimestre, contre 47,8 % l'année dernière.

La facturation brute globale de l'unité qui fabrique les Hot Wheels a augmenté de 12 %, ce qui a permis de compenser en partie une baisse de 4 % dans le segment de l'Amérique du Nord, due à la diminution des ventes de poupées Barbie et de figurines d'action.

Les ventes nettes ont légèrement baissé à 1,76 milliard de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre, manquant les estimations des analystes de 1,78 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le fabricant de jouets Fisher-Price a réitéré ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année.