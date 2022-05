Les actionnaires de Hasbro poussent le fabricant de jouets à régler avec Alta Fox, à rafraîchir le conseil d'administration.

Boston Partners, qui détient une participation de 2,26% dans Hasbro et investit 96 milliards de dollars pour ses clients, a déclaré mardi à Reuters que le conseil d'administration avait besoin de nouveaux administrateurs et qu'il soutenait les trois candidats administrateurs de l'activiste. Elle a déclaré qu'un règlement serait bénéfique pour Hasbro et les actionnaires.

"À ce stade, nous recommandons à notre comité de gouvernance de voter en faveur des candidats d'Alta Fox", a déclaré William Butterly, avocat général et directeur de la durabilité et de l'engagement de Boston Partners.

Hasbro doit améliorer l'allocation du capital et les retours aux actionnaires, a déclaré Butterly, ajoutant "un plus grand rafraîchissement du conseil est nécessaire pour conduire un changement positif au niveau de l'entreprise." Il a déclaré que son entreprise est préoccupée par le fait que Hasbro a fait passer le mois dernier le conseil d'administration de 11 à 13 membres au lieu de remplacer les administrateurs existants par les deux nouveaux venus qu'il a ajoutés.

Son message fait écho à ce qu'Anchor Capital, qui détient une participation de 0,36 % dans Hasbro, a écrit au conseil d'administration de Hasbro. Anchor, qui possède des actions Hasbro depuis 16 ans, a déclaré que le conseil bénéficierait de l'arrivée d'un ou plusieurs administrateurs soutenus par les actionnaires pour ajouter une nouvelle perspective et une nouvelle expertise, selon deux sources familières avec la correspondance.

Anchor n'a pas précisé comment elle voterait dans le cadre de la course aux procurations.

Les sources ont demandé à rester anonymes pour discuter de la correspondance confidentielle.

En février, Alta Fox Capital Management a dévoilé une participation de 2,5 % dans le fabricant de Play-Doh, Monopoly et My Little Pony, et a déclaré qu'il souhaitait obtenir une poignée de sièges au conseil d'administration et que la société envisage de se séparer de son unité de jeux Wizards of the Coast. Elle a depuis réduit sa liste à trois candidats au poste d'administrateur.

Les investisseurs voteront sur le choix des membres du conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle de Hasbro le 8 juin.

Ce mois-ci, Ancora Holdings Inc a dévoilé une participation de 1 % dans Hasbro et a exhorté la société à envisager une vente totale ou partielle de Entertainment One, l'unité qui se concentre sur la création d'émissions de télévision et d'autres contenus. Ancora a également demandé au conseil d'administration de parvenir à un accord avec Alta Fox.

Anchor Capital n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les représentants d'Alta Fox et d'Ancora ont refusé de commenter.

Une porte-parole de Hasbro a déclaré que le conseil "est toujours ouvert à entendre les perspectives des actionnaires" et qu'il a ajouté Liz Hamren et Blake Jorgensen en tant que directeurs en "réponse aux commentaires des investisseurs." Depuis 2016, Hasbro a ajouté cinq nouveaux administrateurs indépendants en plus du PDG nouvellement nommé, Chris Cocks, a-t-elle précisé.