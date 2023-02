Les prévisions de bénéfices de Hasbro pour 2023 sont décevantes en raison de la forte baisse de la demande de jouets.

Les dépenses élevées en matière de fret et de chaîne d'approvisionnement ont également grevé les bénéfices du fabricant de jouets Transformers et de blasters NERF, même s'il a pris des mesures pour réduire les coûts par des licenciements.

La demande de jouets est généralement restée résistante aux incertitudes économiques, mais elle a fortement chuté pendant la saison des fêtes, et le rival de Hasbro, Mattel Inc, a prévu au début du mois un bénéfice pour 2023 inférieur aux attentes.

Hasbro a déclaré qu'il s'attendait à un bénéfice ajusté pour 2023 compris entre 4,45 et 4,55 dollars par action, bien en dessous de l'estimation moyenne des analystes, qui était de 4,88 dollars par action, selon les données de Refinitiv.

La société, connue pour des marques telles que Peppa Pig et My Little Pony, prévoit également une baisse de son chiffre d'affaires annuel dans une fourchette de pourcentage à un chiffre, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation de 2,5 % à 6 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, le fabricant du jeu de société Monopoly a affiché un revenu de 1,68 milliard de dollars, conforme aux estimations des analystes, après avoir publié des résultats préliminaires fin janvier.