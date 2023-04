Les résultats de Mattel et Hasbro annoncent une année 2023 morose

Face à la flambée des prix des jouets, les deux entreprises ont annoncé un rebond au second semestre de cette année. Toutefois, les analystes s'inquiètent du rythme de la reprise, car les consommateurs devraient maintenir leur budget discrétionnaire serré, compte tenu des risques de récession qui se profilent à l'horizon.

Les analystes d'UBS s'attendent à ce que l'industrie du jouet se calme cette année, en indiquant que les mois de mars et d'avril ont connu un nouveau ralentissement par rapport aux mois de janvier et de février. Si les ventes au détail ont repris à Pâques, cela n'a pas suffi à résorber les stocks de jouets excédentaires de manière significative.

"Les détaillants ont adopté une attitude beaucoup plus prudente, avec dans certains cas des commandes insuffisantes par rapport aux niveaux de demande réels", a déclaré Arpine Kocharyan, analyste chez UBS.

LE CONTEXTE

Les deux principaux fabricants américains de jouets ont été confrontés à un fort ralentissement de la demande de jouets pendant les fêtes de fin d'année 2022, le secteur étant ébranlé par un environnement de dépenses serrées et les détaillants réduisant leurs stocks, ce qui les a incités à annoncer des résultats à la baisse pour 2023.

"Les attentes sont plutôt tièdes étant donné que l'année (2022) s'est terminée d'une manière moins favorable que prévu.... Je ne pense pas que ce sera une année record pour l'industrie du jouet", a déclaré Jaime Katz, analyste chez Morningstar.

Les fabricants de jouets réalisent généralement une grande partie de leurs ventes et de leurs bénéfices au cours du second semestre, en particulier pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Hasbro devrait être plus durement touché au premier trimestre, car le fabricant de jouets Transformer a cédé de l'espace en rayon à des marques rentables telles que NERF.

Quant à Mattel, qui fabrique les jouets Barbie, Hot Wheels et Fisher-Price, elle a déjà prévenu que ses ventes seraient beaucoup plus faibles au premier trimestre en raison de nouvelles réductions de stocks chez les détaillants.

LES FONDAMENTAUX

** Mattel devrait annoncer un chiffre d'affaires de 740,7 millions de dollars au premier trimestre, soit une baisse de près de 29 % par rapport à l'année précédente ; les ventes de Hasbro devraient chuter d'environ 24 %, à 878,4 millions de dollars.

** Les analystes s'attendent à ce que Hasbro enregistre un bénéfice par action de seulement 1 cent pour le premier trimestre, tandis que Mattel devrait afficher une perte de 19 cents par action.

** Mattel devrait publier ses résultats mercredi après les heures de marché ; Hasbro devrait le faire jeudi.

LE SENTIMENT DE WALL STREET

** Les prévisions des analystes concernant le chiffre d'affaires de Mattel pour le premier trimestre ont été revues à la baisse de 7 % au cours des deux derniers mois ; les estimations pour Hasbro n'ont pas changé au cours de la même période, après une révision à la baisse de 8 % depuis la dernière publication des résultats de l'entreprise.

** Les actions de Mattel ont perdu environ 5 % depuis le début de l'année ; les actions de Hasbro, quant à elles, ont perdu environ 16 % de leur valeur.

** La note moyenne actuelle de 13 analystes sur les actions Mattel et Hasbro est "acheter" ; tandis que Mattel est notée "conserver" et "acheter" ou plus, Hasbro a une note "vendre" et le reste "conserver" et "acheter" ou plus.