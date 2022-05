Les sociétés de conseil en procuration ISS et Glass Lewis soutiennent Hasbro dans sa lutte contre les procurations.

Les sociétés de conseil en procuration Institutional Shareholder Services et Glass Lewis ont soutenu vendredi le fabricant de jouets Hasbro Inc. dans la bataille qu'il livre au conseil d'administration avec Alta Fox, bien qu'ISS ait déclaré que le fonds spéculatif s'est concentré sur des préoccupations valables et que certains changements pourraient être nécessaires.

Alta Fox, qui détient une participation de 2,5 % dans Hasbro, a critiqué la manière dont la société a alloué les capitaux et son acquisition d'Entertainment One en 2019. Elle a exhorté Hasbro à se séparer de son unité Wizards of the Coast et Digital Gaming, et a nommé trois candidats au poste de directeur.

ISS a recommandé aux actionnaires de ne pas voter pour Edward Philip, qui siège au conseil d'administration de Hasbro depuis 20 ans, pour signaler leur mécontentement.

Hasbro, évalué à 12 milliards de dollars, est connu pour avoir fabriqué le Monopoly et Mon Petit Poney. Le cours de ses actions a chuté de 19 % au cours des cinq dernières années, alors que le S&P 500 a grimpé de 70 %.

À la lumière de la performance inégale de la société au cours des sept dernières années, ISS a déclaré que certains administrateurs plus anciens -- quatre ont servi entre 12 et 20 ans -- auraient dû se retirer.

Mais ISS n'a pas recommandé aux actionnaires d'élire l'un des candidats d'Alta Fox. Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de réélire les 13 administrateurs de la société lors du vote du 8 juin, en déclarant : "La prépondérance de la preuve valide la stratégie et le modèle d'entreprise de Hasbro."

ISS a vu des raisons d'être "optimiste" avec le nouveau PDG de Hasbro, Chris Cocks, qui dirigeait auparavant l'unité Wizards of the Coast et Digital Gaming et a été nommé en février après le décès du PDG précédent. Il a déclaré que la scission de l'unité que Cocks dirigeait autrefois n'est pas une "solution appropriée à l'heure actuelle".

Un porte-parole d'Alta Fox a refusé de commenter le rapport ISS et a déclaré que le rapport Glass Lewis "semble omettre des faits significatifs et critiques concernant les échecs et la stagnation à long terme de Hasbro", y compris la chute du cours de l'action. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss ; édition de Frances Kerry et Leslie Adler)