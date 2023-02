Mattel prévoit un bénéfice pour 2023 inférieur aux attentes car l'inflation frappe la demande

Alors que l'industrie du jouet a historiquement été plus résiliente aux ralentissements économiques que d'autres secteurs discrétionnaires, Mattel a déclaré que la demande a connu une baisse soudaine et brutale en octobre et novembre, ce qui a entraîné des ventes de liquidation plus réduites en termes de marge bénéficiaire pour se débarrasser des stocks excédentaires.

"À l'aube de 2023, nous nous attendons à ce que ce soit un environnement difficile pour les consommateurs, pas seulement pour les jouets, mais en général, donc il pourrait y avoir de la volatilité", a déclaré à Reuters Ynon Kreiz, directeur général de Mattel.

Toutefois, Kreiz a ajouté qu'il s'attendait toujours à ce que l'industrie connaisse une croissance cette année.

Hasbro, le fabricant de Monopoly, a également prévu des résultats pour le trimestre des fêtes de fin d'année inférieurs aux attentes de Wall street en janvier, et a déclaré qu'il réduirait de 15 % ses effectifs mondiaux cette année afin de ramener son activité à une position "compétitive".

Kreiz a déclaré que Mattel prenait des "mesures similaires" pour économiser 50 millions de dollars de coûts supplémentaires cette année, en plus de son objectif précédent d'environ 250 millions de dollars.

Mattel a prévu un bénéfice ajusté compris entre 1,10 et 1,20 $ par action pour l'ensemble de l'année, ce qui est inférieur aux attentes des analystes d'environ 1,66 $, selon les données de Refinitiv.

La marge brute de la société a chuté de 630 points de base pour atteindre 43 % au quatrième trimestre clos le 31 décembre. En excluant les éléments exceptionnels, Mattel a gagné 18 cents par action, en dessous des estimations de 29 cents.

Les facturations brutes globales de Barbie, la plus grande marque de Mattel, ont chuté de 33% au cours du trimestre, tandis que celles de Hot Wheels ont augmenté de 8%.

Le chiffre d'affaires net total a chuté de 22% à 1,40 milliard de dollars, manquant les estimations de 1,68 milliard de dollars.

Mattel a déclaré qu'elle prévoit de reprendre les rachats d'actions en 2023, avec environ 200 millions de dollars restants dans le cadre du programme actuel de la société.