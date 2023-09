HashiCorp, Inc. est une entreprise technologique. Le modèle d'exploitation en nuage de la société fournit des flux de travail cohérents et une approche standardisée pour automatiser les processus critiques impliqués dans la fourniture d'applications dans le nuage : approvisionnement de l'infrastructure, sécurité, mise en réseau et déploiement des applications. Les produits de la société comprennent Terraform, Vault, Consul, Nomad, Waypoint, Boundary, Vagrant et Packer. La société propose HashiCorp Cloud Platform (HCP), une plate-forme de cloud entièrement gérée pour de multiples produits qui accélère encore la migration des entreprises vers le cloud en comblant les lacunes en matière de ressources et de compétences, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en accélérant le temps de déploiement pour les clients. Les produits de la société sont disponibles sous une forme non commerciale pour que les utilisateurs puissent les télécharger, les apprendre et les adopter, ce qui conduit à la standardisation de ses produits sur le marché. La société propose ses services à des secteurs tels que la finance, la santé, la fabrication, les médias et le divertissement, le secteur public, le commerce de détail et la technologie.

Secteur Logiciels