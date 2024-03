HashiCorp, Inc. est une société de logiciels d'automatisation d'infrastructures multi-cloud. La suite logicielle de la société permet aux organisations d'adopter des flux de travail cohérents et de créer un système d'enregistrement pour automatiser le cloud pour le provisionnement de l'infrastructure, la sécurité, la mise en réseau et le déploiement d'applications. Ses produits comprennent Terraform, Vagrant, Consul, Packer, Nomad, Vault, Boundary et Waypoint. Terraform est un produit de provisionnement d'infrastructure qui permet aux utilisateurs de mettre en place et de gérer l'infrastructure des technologies de l'information. Terraform est neutre vis-à-vis des nuages et prend en charge tous les nuages publics et privés. Vagrant est un produit de gestion des secrets et de protection des données. Consul est un produit d'automatisation de réseau centré sur les applications. Nomad est un planificateur et un orchestrateur de charge de travail qui permet aux organisations de déployer et de gérer des applications. Il offre aux praticiens une interface en libre-service pour gérer le cycle de vie des applications. Ses produits sont utilisés par des organisations de toutes tailles, dans divers secteurs d'activité.

Secteur Logiciels