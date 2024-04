HashiCorp, Inc. est une société de logiciels d'automatisation d'infrastructures multi-cloud. La suite logicielle de l'entreprise permet aux organisations d'adopter des flux de travail cohérents et de créer un système d'enregistrement pour automatiser le cloud pour le provisionnement de l'infrastructure, la sécurité, la mise en réseau et le déploiement d'applications. Les produits commerciaux de la société comprennent Terraform, Vault, Consul et Nomad. Terraform est son produit de provisionnement d'infrastructure qui permet aux utilisateurs de configurer et de gérer facilement l'infrastructure des technologies de l'information. Terraform permet aux équipes d'exploitation informatique d'appliquer une approche "Infrastructure-as-Code", dans laquelle les processus et la configuration nécessaires au soutien des applications sont codifiés et automatisés au lieu d'être manuels et basés sur des tickets. Vault est son produit de gestion des secrets et de protection des données. Vault est son produit de gestion des secrets et de protection des données. Nomad est son planificateur et son orchestrateur de charge de travail qui permet aux organisations de déployer et de gérer des applications.

Secteur Logiciels