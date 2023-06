Hatcher Group Ltd, anciennement VBG International Holdings Ltd, est une société holding d'investissement dont l'activité principale est le conseil en finance d'entreprise. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment de la finance d'entreprise est engagé dans la fourniture de services de conseil et de consultation, de placement et de souscription et de conseil aux entreprises. Le secteur de la gestion d'actifs est engagé dans la fourniture de services de gestion d'actifs. Le secteur du courtage et du financement sur marge est engagé dans la fourniture de services de courtage en valeurs mobilières et de services de financement sur marge.

