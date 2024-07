Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Limited est une société basée en Inde qui fournit des services de réseaux de télévision par câble. La société fournit des services de télévision par câble dans plusieurs villes. Elle propose deux types de services : la télévision numérique par câble et le divertissement. La société fournit des services de télévision numérique par câble dans des villes telles que Mumbai, New Mumbai, Karjat, Mumbra. Les produits de télévision numérique par câble de la société sont ROYAL haute définition (HD), ROYAL, PRIME HD, PRIME et BASIC SERVICE TIER. La société possède également Hathway Bhawani Cinema and Movies (HB Cinema, HB Movies), une chaîne de divertissement basée sur le cinéma. La filiale de la société est Hathway Bhawani NDS Network Limited.

Secteur Diffusion