Hatsun Agro Product Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la transformation et à la commercialisation du lait, des produits laitiers et des crèmes glacées. La société opère dans le secteur du lait et des produits laitiers. Elle fabrique et commercialise des produits destinés à la cuisine et à la consommation, tels que le lait, le lait caillé, les crèmes glacées, les blanchisseurs de produits laitiers, le lait écrémé en poudre, le ghee, le paneer et d'autres produits. Ses marques comprennent Arun Icecreams, Arokya Milk, Ibaco, HAP daily, Ibaco et Santosa. Arun Icecreams propose des barres, des coupes, des Ibar, des Ibar mini, des Icones, des spécialités et des pots. Arokya propose du lait standardisé, du lait entier, du lait coloré, du lait doublement coloré, du lait caillé et du paneer. Hatsun propose du beurre de cuisine et de table, du ghee, du lait caillé, du yaourt, des boissons lactées, des produits de blanchiment des produits laitiers, du lait écrémé en poudre et d'autres produits. HAP daily commercialise des marques telles que Arokya, Hatsun et Arun Ice creams. Ibaco propose des crèmes glacées, des gâteaux glacés, des yaourts frappés et d'autres produits. Santosa propose des granulés de démarrage pour veaux, des granulés de dérivation, des granulés Santosa XL et d'autres produits.

Secteur Transformation des aliments