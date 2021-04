Haulotte : Stifel augmente son objectif de cours

Haulotte a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 106 ME, en recul de 18% par rapport au 1er trimestre 2020.



'Néanmoins, la direction reste optimiste et relève ses prévisions pour 2021 avec des ventes désormais attendues en hausse de 15% (vs + 10% annoncés lors des résultats de l'exercice)', note Stifel.



Le bureau d'analyses estime que l'après-crise Covid devrait être repoussée d'une semaine et réduit par conséquent ses estimations de BPA 2021 et 2022 de respectivement 64% et 57%.



Cependant, en raison de la 'lente sortie du brouillard', le broker estime qu'il est désormais justifié de réduire la prime de risque sur actions appliqué l'année dernière.



Par conséquent, l'analyste maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre Haulotte et relève son objectif de cours à 5,7 euros, contre 4,8 euros précédemment.





