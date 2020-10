Haulotte : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haulotte Group a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 23% (à taux de change constant) à 102,4 millions d'euros au troisième trimestre de son activité 2020. A fin septembre, les ventes de l'expert des matériels d'élévation de personnes et de charges s'élèvent à 325,1 millions contre 477,9 millions l'année dernière, correspondant à un repli de 32% (tcc) entre les deux périodes.En terme de perspectives la société précise que dans ce contexte toujours incertain, où le manque de visibilité reste une réalité, Haulotte maintient sa prévision de baisse des ventes de -25% à -30% en 2020 et de résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) positif sur l'année.Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 sera publié le 9 février 2021.