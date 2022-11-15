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    PIG   FR0000066755

HAULOTTE GROUP

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Haulotte : Document AMF CP. 2022DD871753

15/11/2022 | 18:22
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2022DD871753

14 novembre 2022

FR0000066755 - DD154123

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SOLEM SAS personne morale liée à ALEXANDRE SAUBOT, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : HAULOTTE GROUP

LEI : 9695005LBNQJXT452Y30

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000066755

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 2.9598 Euro

VOLUME : 10 811.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 2.9598 Euro

VOLUME : 10 811.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

MR SAUBOT ALEXANDRE EST DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DE HAULOTTE GROUP ET PRESIDENT DE SOLEM

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Haulotte Group SA published this content on 15 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 November 2022 17:21:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2021 8,46 M 8,74 M -
Dette nette 2021 180 M 186 M -
PER 2021 10,4x
Rendement 2021 2,14%
Capitalisation 97,2 M 100 M -
VE / CA 2021 0,56x
VE / CA 2022 0,54x
Nbr Employés 1 600
Flottant 36,5%
Graphique HAULOTTE GROUP
Durée : Période :
Haulotte Group : Graphique analyse technique Haulotte Group | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique HAULOTTE GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 3,30 €
Objectif de cours Moyen 3,02 €
Ecart / Objectif Moyen -8,45%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pierre François D. Saubot Chairman & Chief Executive Officer
Sébastien Martineau Chief Financial Officer
Elodie Galko Independent Director
Anne Danis Fatome Independent Director
José Monfront Director & Executive Vice President
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
HAULOTTE GROUP-31.35%100
CATERPILLAR INC.14.39%123 077
SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD-29.52%18 939
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.-16.69%8 221
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.-19.11%6 299
DOOSAN BOBCAT INC.-6.87%2 769