- Un chiffre d'affaires de 767 M€ en hausse de +28%

(à taux de change constant, hors IAS29)

- Une marge opérationnelle courante à +4,0% des ventes

(avant gains et pertes de change, hors IFRS 16 & IAS 29)

Compte de résultat résumé - en M€ 2023 2022 Var. M€ Hors IAS 29 &

hors IFRS 16 Chiffre d'affaires 767 610 +157 Résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change 31 (5) +36 Résultat opérationnel 31 (6) +37 Résultat net (1) (17) +16 Impact IFRS 16 et IAS 29 sur le résultat net 1 2 Résultat net de l'ensemble consolidé 0 (15) +15

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après vérification de l'ensemble des documents juridiques.

Les variations et montants commentés ci-après sont hors application d'IAS 29 (hyperinflation en Argentine et en Turquie) et d'IFRS 16 (contrats de location) et à taux de change constant.



Dans un marché mondial de la nacelle qui aura atteint son plus haut niveau en 2023, Haulotte réalise un chiffre d'affaires historique de 767 M€, contre 610 M€ en 2022, soit une hausse de +28% entre les deux périodes, tirée par la forte croissance des volumes vendus, en particulier en Amérique du Nord, et l'impact positif des augmentations de prix de ventes .

Dans le prolongement du premier semestre, le groupe affiche pour l'année 2023 un résultat opérationnel courant à 31 M€ (avant gains et pertes de change), soit +4,0% du chiffre d'affaires 2023, en hausse de +36 M€ par rapport à 2022, tiré par les effets positifs des augmentations de prix de vente et la croissance des volumes vendus.

Le résultat net du Groupe (incluant IFRS16 et IAS 29) ressort à 0, négativement impacté par un environnement des changes très défavorable au Groupe (impact -17 M€ en 2023), en particulier du fait de la forte dévaluation du Peso Argentin (-10 M€) survenue en toute fin d'année, et d'une hausse significative du coût de la dette (-10 M€).

La dette nette (hors garanties et IFRS 16) est en baisse de -6 M€ à 240 M€, le Groupe affichant une nette amélioration de son flux de trésorerie disponible, en particulier sur le second semestre de l'année, portée par la restauration de la marge opérationnelle et la baisse du niveau de besoin en fonds de roulement (-33 jours).

Le Groupe n'étant pas en mesure de respecter ses ratios bancaires pour la période de décembre 2023, il a soumis une demande de waiver, acceptée par le pool bancaire, en date du 12 mars 2024.

Perspectives :

Dans un marché qui devrait poursuivre la consolidation observée au deuxième semestre 2023, Haulotte prévoit un chiffre d'affaires stable pour 2024, et une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) proche des +5% de son chiffre d'affaires.

Dividende :

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 23 mai prochain, de ne pas distribuer de dividende.

Télécharger l'Extrait des comptes consolidés annuels

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires 1er trimestre : 23 avril 2024.

Assemblée générale : 23 mai 2024.