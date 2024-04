Haulotte Group figure parmi les leaders mondiaux des matériels d'élévation de personnes et de charges. Le groupe conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de produits : nacelles articulées, nacelles ciseaux, nacelles automotrices légères, nacelles télescopiques, mâts verticaux, nacelles tractées et produits push-around. Le CA par activité se ventile entre vente de matériels (85,9%), prestations de services (10,6% ; principalement financement, formation, maintenance et assistance) et location de matériels (3,5%). A fin 2022, Haulotte Group dispose de 5 sites de production implantés en France (2), en Roumanie, aux Etats-Unis et en Chine. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (51,7%), Amérique du Nord (20,3%), Asie-Pacifique (20%) et Amérique latine (8%).

Secteur Véhicules et machines lourdes