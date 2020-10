Haulotte : maintient sa prévision sur les ventes

13/10/2020 | 18:00

Haulotte Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 102,4 ME au 3ème trimestre 2020, en baisse de -23% par rapport à la même période de l'exercice précédent, dans un marché mondial toujours fortement impacté par la crise sanitaire de la Covid-19.



A fin septembre 2020, les ventes s'élèvent à 325,1 ME contre 477,9 ME l'année dernière, soit une baisse de -32%.



' Dans ce contexte toujours incertain, où le manque de visibilité reste une réalité, Haulotte maintient sa prévision de baisse des ventes de -25% à -30% en 2020 et de résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) positif sur l'année ' indique le groupe.



