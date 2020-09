Haulotte : revenus du premier semestre en baisse de -35%

08/09/2020 | 18:07

Le groupe Haulotte annonce ce soir un chiffre d'affaires semestriel de 222,7 millions d'euros, en baisse de -35% en comparaison annuelle.



'La crise sanitaire du COVID-19 a impacté la très grande majorité des activités du Groupe dans toutes les régions du monde depuis le début de l'année 2020', explique le groupe.



Le résultat net du groupe sur la période s'affiche ainsi à -9,4 millions d'euros, contre +17,4 millions pour le premier semestre 2019.



'Dans un environnement très incertain, où le manque de visibilité reste une réalité, Haulotte prévoit une baisse de ses ventes de -25% à -30% en 2020 et un résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) qui devrait rester positif sur l'année', indique Haulotte s'agissant de ses perspectives.



