Havells India Limited est une entreprise indienne spécialisée dans les produits électriques à rotation rapide (FMEG). La société est également engagée dans la fabrication d'équipements de distribution d'énergie. Les produits de la société comprennent des dispositifs de protection des circuits industriels et domestiques, des câbles et des fils, des moteurs, des ventilateurs, des interrupteurs modulaires, des appareils ménagers, des climatiseurs, des chauffe-eau électriques, des condensateurs de puissance, des luminaires pour des applications domestiques, commerciales et industrielles. La société dispose d'une salle d'exposition de marque dans l'industrie électrique, à savoir les Havells Exclusive Brand Stores. Elle dispose d'environ 700+ Havells Exclusive Brand Stores à travers le pays, ce qui aide les clients, tant domestiques que commerciaux, à choisir parmi une variété de produits pour différentes applications. La société offre également un service à domicile grâce à son initiative Havells Connect. Elle possède plusieurs marques, Havells, Lloyd, Crabtree et Standard. Son réseau compte environ 4 000 professionnels, plus de 14 000 revendeurs et 35 succursales dans le pays.

Secteur Equipements et composants électriques