HAVERTY FURNITURE COMPANIES, INC. : Benchmark Company optimiste sur le dossier

Haverty Furniture Companies, Inc. est un détaillant spécialisé dans le mobilier et les accessoires résidentiels. Les catégories de produits de la société comprennent le mobilier, la décoration et les accessoires, ainsi que les matelas et la literie. Sa catégorie de meubles comprend le salon, la chambre à coucher, la salle à manger, le bureau et l'extérieur. Sa gamme de produits pour le salon comprend notamment des canapés et des dormeuses, ainsi que des chaises et des fauteuils inclinables. Sa ligne de produits pour la chambre à coucher comprend des lits, des commodes, des coffres et autres. Sa ligne de produits pour la salle à manger comprend des chaises et des tables de salle à manger, des tabourets de bar et autres. Sa ligne de produits pour le bureau comprend des chaises de bureau, des classeurs, des bureaux et des huches, entre autres. Sa ligne de produits pour l'extérieur comprend des tables d'extérieur, des sièges d'extérieur, des tables d'extérieur et autres. Sa catégorie de décoration et d'accessoires comprend des tapis, des éclairages, des décorations murales et des miroirs, des coussins et des jetés, ainsi que des décorations d'appoint. Elle propose des gammes de matelas, telles que Tempur-Pedic, Serta, Sealy et Stearns and Foster. La société exploite environ 122 magasins.