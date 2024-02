Havila Shipping ASA est une société basée en Norvège qui fournit des services à l'industrie offshore. La société possède et exploite plus de 20 navires dans les domaines de la construction sous-marine, de la manutention d'ancres, des navires d'approvisionnement de plates-formes et des navires de récupération de sauvetage multi-champs. La flotte d'Havila Shipping comprend quatre types de navires : Les remorqueurs de manutention d'ancres (AHTS), utilisés pour déplacer les plates-formes, sortir les ancres, ainsi que pour les services d'approvisionnement ; les navires d'approvisionnement de plates-formes (PSV), qui transportent des marchandises, de l'eau, de la boue de forage et des produits chimiques, entre autres, vers et depuis les installations offshore ; les navires de récupération de sauvetage (RRV), qui proposent des services de sécurité, tels que la préparation aux marées noires, la protection contre les incendies et les opérations de sauvetage ; ainsi que les navires d'opérations sous-marines, pour les opérations sous-marines. En outre, la société opère dans le monde entier par le biais de nombreuses filiales, dont Havila Marine Guernsey Ltd, Havila Management AS et Havila Management Sdn Bhd.

Secteur Frêt maritime et logistique