* HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC- JOINS GLOBAL SETTLEMENT AGREEMENT WITH OTHERS TO RESOLVE MAUI WILDFIRE LITIGATION

* HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES- DEFENDANTS WOULD PAY OVER $4 BILLION TO RESOLVE ALL TORT CLAIMS ARISING FROM AUG. 8 AOÛT 2023, TEMPÊTES DE VENT ET INCENDIES DE FORÊT À MAUI

* HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC- CO AND HEI'S CONTRIBUTION IS $1.99 BILLION AND INCLUDES $75 MILLION PREVIOUSLY CONTRIBUTED FOR ONE OHANA INITIATIVE

* HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC- les paiements commenceront après l'examen et l'approbation du juge et devraient être effectués au plus tôt vers le milieu de l'année 2025