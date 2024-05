Hawaiian Electric Industries, Inc. est une société holding dont les filiales sont principalement engagées dans les services publics d'électricité, la banque et les infrastructures renouvelables/durables non réglementées dans l'État d'Hawaii. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : services publics d'électricité, banques et autres. Le secteur des services publics d'électricité fournit des services électriques essentiels à la population d'Hawaï grâce à l'exploitation de cinq réseaux distincts qui desservent les communautés des îles d'Oahu, Hawaï, Maui, Lanai et Molokai. Le secteur bancaire fournit une gamme de services bancaires et d'autres services financiers aux consommateurs et aux entreprises d'Hawaï. Le secteur bancaire est également engagé dans des activités de prêt, qui comprennent l'origination, l'achat et la vente de prêts, les prêts hypothécaires résidentiels, les prêts à la construction et au développement, les prêts résidentiels multifamiliaux et les prêts à l'immobilier commercial. Le segment Other comprend Pacific Current, qui investit dans l'énergie propre non réglementée et les infrastructures durables dans l'État d'Hawaï.