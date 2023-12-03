* ALASKA AIRLINES ET HAWAIIAN AIRLINES SE REGROUPENT, ÉLARGISSANT LES AVANTAGES ET LE CHOIX POUR LES VOYAGEURS D'HAWAI'I ET DE LA CÔTE OUEST
* VALEUR DE LA TRANSACTION : ENVIRON 1,9 MILLIARD DE DOLLARS, Y COMPRIS 0,9 MILLIARD DE DOLLARS DE DETTE NETTE DE HAWAIIAN AIRLINES.
* ALASKA AIRLINES ACQUERRA HAWAIIAN AIRLINES POUR 18,00 DOLLARS PAR ACTION EN NUMÉRAIRE.
* LES SYNERGIES ATTENDUES, D'UN MONTANT D'ENVIRON 235 MILLIONS DE DOLLARS, REFLÈTENT UNE ESTIMATION PRUDENTE DU POTENTIEL DE SYNERGIE DE LA TRANSACTION.
* PAS D'IMPACT MATÉRIEL ANTICIPÉ SUR LES PARAMÈTRES DU BILAN À LONG TERME
* L'ORGANISATION COMBINÉE SERA BASÉE À SEATTLE, SOUS LA DIRECTION DE BEN MINICUCCI, PDG D'ALASKA AIRLINES.
* ALASKA AIRLINES DEVRAIT GÉNÉRER UNE AUGMENTATION DES BÉNÉFICES À UN CHIFFRE POUR LA COMPAGNIE AU COURS DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES SUIVANT LA CLÔTURE ET UNE AUGMENTATION DES BÉNÉFICES À UN CHIFFRE D'ICI LA TROISIÈME ANNÉE.
* ALASKA AIR - L'OPÉRATION EST CONDITIONNÉE À L'OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES REQUISES ET À L'APPROBATION DE HAWAIIAN HOLDINGS. ACTIONNAIRES (ATTENDUS AU PREMIER TRIMESTRE 2024) Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise :