Les actions d'Hawaiian Electric Industries ont plongé de près de 40 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 13 ans au début de la journée de lundi, alors que l'on se demande de plus en plus si les équipements de la compagnie d'électricité ont joué un rôle dans les incendies mortels qui ont ravagé la ville côtière de Lahaina, sur l'île de Maui.

Les actions de la société ont atteint 18,70 dollars, leur niveau le plus bas depuis février 2010, juste après la cloche d'ouverture, après qu'elle ait fait l'objet de deux poursuites judiciaires par des résidents de l'État qui affirment qu'elle est responsable des incendies de forêt qui ont tué au moins 96 personnes.

L'action Hawaiian Electric s'échangeait pour la dernière fois à 20,90 dollars, en baisse de 35 %.

La cause de l'incendie fait toujours l'objet d'une enquête. Hawaiian Electric n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi. Vendredi, avant que les poursuites judiciaires ne soient engagées, la société a déclaré qu'elle travaillait avec le comté pour enquêter sur ce qui s'est passé.

"Il n'est pas certain que la cause des incendies à Maui soit imputable à Hawaiian Electric. Cela n'a pas encore été prouvé, c'est pourquoi le marché est effrayé. C'est une situation du type 'tirer d'abord et poser des questions ensuite'", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital, à propos des investisseurs.

Un rapport du Washington Post publié au cours du week-end a soulevé la question de savoir si Hawaiian Electric, qui possède la compagnie Maui Electric, n'a pas pris des mesures de sécurité suffisantes alors que des avertissements avaient été lancés quelques jours avant le déclenchement des incendies, selon lesquels des rafales de vent déclencheraient des conditions d'incendie dangereuses.

Les propositions de recours collectif ont été déposées samedi devant les tribunaux de l'État et visent à représenter des milliers de résidents d'Hawaï touchés par les incendies dévastateurs qui ont laissé des milliers de personnes sans abri et Lahaina en ruines.

Les habitants de Lahaina visés par l'une des actions en justice affirment qu'Hawaiian Electric est responsable des incendies après avoir omis de couper les lignes électriques malgré les avertissements du service météorologique national selon lesquels des vents violents pourraient faire tomber ces lignes et déclencher des incendies de forêt qui se propageraient rapidement.

"En ne coupant pas l'électricité dans ces conditions dangereuses, les défendeurs ont causé des pertes humaines, des blessures graves, la destruction de centaines de maisons et d'entreprises, le déplacement de milliers de personnes et des dommages à de nombreux sites historiques et culturels d'Hawaï", affirment les plaignants dans leur plainte, qui fait état de négligence grave et de nuisance privée, entre autres.

Le vice-président d'Hawaiian Electric, Jim Kelly, a déclaré dimanche à CNN que la société ne commentait pas les litiges en cours.

À ce stade précoce, la cause de l'incendie n'a pas été déterminée et nous travaillerons avec l'État et le comté dans le cadre de leur examen, a déclaré M. Kelly à CNN. Il a ajouté que Hawaiian Electric n'avait pas de programme officiel de coupure et que les coupures de précaution devaient être organisées avec les premiers intervenants, a rapporté CNN.

L'examen minutieux a incité Wells Fargo et Morningstar à réduire leurs objectifs de prix pour Hawaiian Electric.

Andrew Bischof, stratège chez Morningstar, a déclaré qu'il abaissait son estimation de la juste valeur de Hawaiian Electric Industries de 34 $ à 23 $ par action en raison des rapports. Wells a ramené son objectif de prix de 35 à 25 dollars.

"Bien qu'il ne soit pas clair si l'un des équipements de HE a directement causé l'un des incendies de forêt, nous pensons qu'il est prudent de prendre en compte le risque", a écrit Wells Fargo.