Hawaiian Holdings, Inc. est une société de portefeuille. La société est engagée dans le transport aérien régulier de passagers et de marchandises entre les îles hawaïennes (les routes des îles voisines), entre les îles hawaïennes et certaines villes des États-Unis, et entre les îles hawaïennes et le Pacifique Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie (les routes internationales), collectivement dénommées ses opérations régulières. Elle propose un service sans escale vers Hawaï à partir de plus de 15 villes continentales des États-Unis, soit plus de villes passerelles américaines que toute autre compagnie aérienne, et assure également environ 144 vols quotidiens entre les îles hawaïennes. En outre, la compagnie exploite également divers vols charters. La flotte de la compagnie se compose de plus de 19 appareils Boeing 717-200 pour les liaisons entre les îles voisines et de 24 appareils Airbus A330-200 et 18 appareils Airbus A321neo utilisés principalement sur ses liaisons nord-américaines et internationales. Sa filiale est Hawaiian Airlines, Inc.

Secteur Compagnies aériennes