Les plaintes contre les compagnies aériennes montent en flèche aux États-Unis alors que les arrivées à l'heure sont en baisse

Le ministère américain des Transports (USDOT) prévoit d'annoncer plus tard ce jeudi qu'il a reçu 5 079 plaintes concernant le service des compagnies aériennes en avril, soit une hausse de plus de 320 % par rapport aux 1 205 plaintes reçues en avril 2019.

USDOT a déclaré que 32% des plaintes concernaient des remboursements et 31% des problèmes de vols.

En avril 2022, les principaux transporteurs ont affiché un taux d'arrivée à l'heure de 76 %, en baisse par rapport à 77,2 % en mars et inférieur au taux de 79,8 % d'avril 2019, selon le rapport.

Les compagnies aériennes ont effectué 566 893 vols en avril, soit environ 87 % du nombre de vols effectués au cours du même mois en 2019. Les 10 plus grands transporteurs ont annulé 2,3 % des vols intérieurs en avril, soit une légère baisse par rapport aux 2,4 % de vols annulés en avril 2019, a indiqué l'USDOT.

Les voyageurs se préparent à un été difficile alors que les compagnies aériennes s'attendent à une demande record et qu'elles reconstituent leurs effectifs après que des milliers de travailleurs ont quitté le secteur pendant la pandémie de COVID-19.

La plupart des avions fonctionnent presque à pleine capacité et les compagnies aériennes ont souvent moins de marge pour faire face aux perturbations des vols.

Delta Air Lines est en tête des transporteurs avec le pourcentage le plus élevé d'arrivées à l'heure, à 81,9 %, suivi de United Airlines (80,9 %) et Hawaiian Airlines (80,8 %). JetBlue Airways avait la performance la plus faible en matière de ponctualité, avec 53,3 %, suivie de Frontier Airlines (58,4 %) et Spirit Airlines (58,5 %).

JetBlue a déclaré en avril qu'elle réduirait son programme d'été initialement prévu de plus de 10 %, citant des problèmes opérationnels.

Le département américain des transports (USDOT) examine actuellement de nombreuses règles de consommation des compagnies aériennes. Jeudi, il a déclaré qu'il "reste engagé à assurer que les passagers des compagnies aériennes sont protégés équitablement et est préoccupé par les récentes annulations et perturbations de vols."

Le ministère prévoit d'annoncer des règles officielles pour codifier les exigences selon lesquelles les compagnies aériennes doivent fournir des remboursements rapides lorsque les transporteurs annulent ou apportent un changement important, y compris lorsque le billet acheté est non remboursable.

En juillet 2021, l'USDOT a proposé de nouvelles règles pour obliger les compagnies aériennes de transport de passagers à rembourser les frais pour les bagages ayant subi un retard important et pour les services inopérants comme le Wi-Fi à bord.