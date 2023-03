Les scientifiques expliquent l'étrange accélération de la comète extraterrestre 'Oumuamua

Des hypothèses ont été émises à la lumière de son comportement inattendu, notamment la possibilité qu'il s'agisse d'un vaisseau spatial extraterrestre. Une nouvelle étude propose une explication plus sobre : l'accélération d'Oumuamua serait due à la libération d'hydrogène à mesure que la comète se réchauffait sous l'effet de la lumière du soleil.

Oumuamua (prononcé oh-MOO-uh-MOO-uh) n'a pas la queue de gaz et de poussière caractéristique de nombreuses comètes. Elle avait été décrite comme ayant la forme d'un cigare, mais on pense aujourd'hui qu'elle ressemble à une crêpe rocheuse. Plus petite qu'on ne l'avait d'abord estimée, elle mesure aujourd'hui environ 115 mètres sur 111 mètres, avec une épaisseur de 19 mètres.

Selon les chercheurs, il semble que 'Oumuamua soit née, comme beaucoup d'autres comètes, sous la forme d'un planétésimal - un petit objet formé aux premiers stades de la formation des planètes - et qu'elle ait été essentiellement un gros caillou spatial glacé.

Après avoir été éjectée de son système solaire d'origine, la chimie de la comète s'est modifiée car elle a été bombardée par des radiations à haute énergie lors de sa traversée de l'espace interstellaire. Une partie de la glace de la comète - de l'eau gelée - a ainsi été transformée en hydrogène gazeux qui a été piégé dans le reste de la glace.

Oumuamua s'est ensuite réchauffée en traversant notre système solaire interne, ce qui a entraîné un réarrangement de la structure de la glace de la comète et la libération de l'hydrogène gazeux piégé, donnant à Oumuamua un petit coup de fouet alors qu'elle s'éloignait du soleil. La libération de cet hydrogène dans le cadre d'un processus appelé dégazage n'entraînerait pas la formation d'une queue visible.

"La principale découverte est que 'Oumuamua pourrait avoir commencé comme un planétésimal glacé riche en eau, largement similaire aux comètes du système solaire. Ce modèle peut expliquer le comportement étrange d'Oumuamua sans qu'il soit nécessaire de recourir à une physique ou une chimie exotique", a déclaré Jenny Bergner, astrochimiste à l'université de Californie à Berkeley et auteur principal de l'étude publiée cette semaine dans la revue Nature.

"L'explication la plus simple, qui correspond exactement à ce que nous attendons d'une comète interstellaire, correspond à toutes les données sans aucun ajustement", a déclaré Darryl Seligman, coauteur de l'étude et chercheur postdoctoral en sciences planétaires à l'université de Cornell.

Oumuamua, dont le nom fait référence, dans la langue hawaïenne, à un messager arrivant de très loin, a été détecté pour la première fois par le télescope Pan-STARRS1 de l'université d'Hawaï.

"Nous ne connaissons pas son lieu d'origine, mais il a probablement voyagé dans l'espace interstellaire pendant moins de 100 millions d'années. Sa couleur rougeâtre correspond à celle de nombreux petits corps du système solaire. Il passe actuellement devant Neptune et s'apprête à quitter le système solaire", a déclaré M. Bergner.

Un deuxième objet interstellaire, la comète 2I/Borisov, a été découvert en 2019, visitant notre système solaire. Cette comète ressemblait et se comportait davantage comme une comète classique.

Ces intrus extraterrestres pourraient être plus fréquents qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Selon les chercheurs, un à deux objets interstellaires pourraient être découverts chaque année dans notre système solaire lorsque le nouvel observatoire astronomique en cours de construction au Chili commencera à fonctionner comme prévu l'année prochaine.