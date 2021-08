Hawesko Holding AG : De retour sur un niveau important 13/08/2021 | 10:03 Tommy Douziech 13/08/2021 | 10:03 achat En cours

Cours d'entrée : 55.8€ | Objectif : 65.9€ | Stop : 49.7€ | Potentiel : 18.1% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Hawesko Holding AG au contact de niveaux intéressants situés vers 54 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 65.9 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HAWESKO HOLDING AG 23.53% 575 ALIBABA GROUP HOLDING LIMIT.. -17.65% 529 664 MEITUAN -19.69% 186 889 SHOPIFY INC. 32.80% 185 340 PINDUODUO INC. -50.80% 112 307 MERCADOLIBRE, INC. 12.68% 93 834 EBAY INC. 37.09% 46 339 RAKUTEN GROUP, INC. 26.46% 19 186 FARFETCH LIMITED -28.60% 16 131 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED -40.73% 11 944 THG PLC -24.81% 9 124

Données financières EUR USD CA 2021 658 M 772 M - Résultat net 2021 30,4 M 35,7 M - Dette nette 2021 104 M 122 M - PER 2021 16,2x Rendement 2021 3,85% Capitalisation 490 M 575 M - VE / CA 2021 0,90x VE / CA 2022 0,88x Nbr Employés 1 183 Flottant 21,8% Prochain événement sur HAWESKO HOLDING AG 11/11/21 Q3 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 54,60 € Objectif de cours Moyen 59,75 € Ecart / Objectif Moyen 9,43% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Thorsten Hermelink Chief Executive Officer Raimund Hackenberger Chief Financial Officer Detlev Meyer Chairman-Supervisory Board Alexander Borwitzky Chief Operating Officer Thomas Richard Fischer Deputy Chairman-Supervisory Board