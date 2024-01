Hawesko Holding SE, anciennement Hawesko Holding AG, est un détaillant et grossiste de vins, champagnes et autres boissons alcoolisées basé en Allemagne, qui se concentre sur le segment de marché haut de gamme. La société présente trois secteurs d'activité : La vente au détail, le commerce électronique et le B2B. La vente au détail et le commerce électronique servent les clients finaux par le biais de divers canaux de distribution, tandis que le segment B2B approvisionne les restaurants et les revendeurs commerciaux. Le segment Retail vend du vin par le biais d'un réseau de points de vente au détail (Jacques') gérés par des agences partenaires indépendantes en Autriche, autour de magasins, de bars et d'une boutique en ligne, sous le nom de Wein & Co. Le segment B2B est le segment du commerce de gros et de la distribution, comprenant des activités commerciales avec les détaillants, une force de vente interne et par une organisation de représentants commerciaux via Wein-Wolf et Globalwine sur les marchés autrichiens et suisses. Le segment e-commerce comprend la vente à distance de vins et de champagnes directement aux consommateurs, ainsi que les cadeaux pour les entreprises et les particuliers sur la base d'un catalogue.

Secteur Internet