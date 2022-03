HAWKMOON ANNONCE LES PROJECTIONS DE COÛTS ET LES PERMIS POUR WILSON EN 2022

Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a terminé les projections de coûts initiales pour son programme de forage de 5 000 mètres (le « Programme ») sur son projet aurifère Wilson (« Wilson » ou la « Propriété »). La Propriété est située dans le Canton de Verneuil à quinze kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Wilson est également situé à 150 kilomètres au nord-est de Val-d'Or. Hawkmoon prévoit de commencer le Programme en juillet 2022. Le Programme sera le deuxième programme de forage au diamant qu’Hawkmoon a réalisé sur Wilson. En plus de forer 5 000 mètres, Hawkmoon propose un important programme d'exploration de surface (le « Creusement de tranchées ») sur Wilson.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220322005292/fr/

Carte 1 : Trous de forage dans les zones humides pour le Programme de forage Hawkmoon 2022 (Graphic: Business Wire)

Le Creusement de tranchées est proposé pour examiner une série de cibles d'intérêt dans des zones sous-explorées de la Propriété. Des indices aurifères sur la Propriété sont présents à l'interface de roches volcaniques et d'un filon-couche de gabbro. Ces roches ont été plissées en une grande structure avec les indices aurifères Toussaint et Midrim situés sur le flanc sud de cette structure plissée. Le Creusement de tranchées se concentrera sur le flanc nord de la structure plissée ainsi que sur diverses autres cibles sur la Propriété. Comme peu de travaux ont été effectués sur le flanc nord, il est beaucoup plus rentable de creuser et de dégager la couverture de surface dans un premier temps. Si des cibles de forage sont identifiées, le Programme sera modifié en conséquence.

Hawkmoon vise à achever autant de travail que possible avec les fonds budgétés. La Société finalise actuellement le budget du Programme, mais les informations du tableau 1 constituent une estimation précise des coûts. Un aspect clé de ces estimations est d'avoir mandaté le foreur Faubert et Fils pour donner suite à leur excellent travail pour la Société l'été dernier.

Tableau 1 : Projection des coûts Wilson Item Coûts * ($) Taxe de vente * ($) Coût total * ($) Forage au diamant 722 034 108 305 830 339 Programme de surface 57 000 8 550 65 550 Coûts généraux 46 350 6 952 53 302 Totaux 825 384 123 807 949 191 * Tous les montants sont des estimations.

Mise à jour du permis de forage

Le permis de forage principal pour Wilson a été soumis. Le Midrim est partiellement classé comme milieu humide, ce qui oblige la Société à demander un deuxième permis. Cela est dû aux nouveaux règlements du ministère de l'Environnement promulgués en 2021 concernant le forage dans et à proximité des zones humides. La carte 1 montre les trous prévus pour le forage qui sont considérés comme étant dans des milieux humides.

Faits saillants des succès de Hawkmoon en 2021 et plans de suivi ultérieurs pour 2022

La carte 2 détaille tous les forages passés et proposés par Hawkmoon au Midrim.

1: Découverte de haut niveau au Midrim (HMW 21-28)

Le trou HMW 21-28 contenait l'échantillon le plus riche du programme à 83,6 g/t d'or sur 1,0 mètre. Le trou a été foré à environ 20 mètres à l'intérieur du premier trou jamais foré sur Wilson (V-1). Il était prévu d'étendre l'intersection aurifère à haute teneur dans V-1 vers l'est. Le deuxième objectif était de forer plus au sud de cette cible pour explorer une zone d'intérêt. Cette zone d'intérêt sud est une nouvelle découverte pour Hawkmoon et est située à environ 50 mètres au sud de la cible initiale.

Plans for 2022: Test the new zone further east and infill drill to the west between holes HMW 21-28 and HMW 21-24.

2 : Découverte à haute teneur à l'Est de Toussaint (HMW 21-09)

La découverte à haute teneur de 11,25 g/t d'or sur 3,0 mètres est un nouveau domaine d'intérêt. Cela correspond également à l'interception de la teneur inférieure supérieure de HMW 21-01. La Société a d'autres forages prévus afin d'étendre cette zone.

Plans pour 2022 : tester la zone plus à l'est en forant trois trous à l'est et deux trous à l'ouest.

3 : Extension des zones aurifères au Toussaint (HMW 21-01 et HMW 21-10)

Le trou HMW 21-01 a tracé une intersection supérieure qui avait déjà été observée dans un trou historique VP 93-20 situé à environ 100 mètres à l'ouest. Cette intersection supérieure semble également être l'intersection secondaire forée dans le sondage HMW 21-09 situé à environ 100 mètres à l'est du trou HMW 21-01. Le trou HMW 21-10 a étendu la zone proche de la surface autour de l'indice à environ 25 mètres à l'est de l'ancien trou VP 92-08.

Projets pour 2022 : Forer deux trous profonds pour tester ce projet à une plus grande profondeur.

4 : Extension des zones aurifères au Midrim (HMW 21-24 and HMW 21-26)

HMW 21-24 a intercepté un intervalle proche de la surface de 10,0 g/t d'or sur 1,0 mètre. Cet intercept a prolongé la zone Midrim vers l'ouest. Le sondage HMW 21-26 a permis de forer une interception qui prolonge vers l'est une zone aurifère supérieure dans le sondage historique V-1.

Plans pour 2022 : Forer deux trous à l'ouest de HMW 21-24 et un trou plus profond sous HMW 21-24.

Branden Haynes, président de Hawkmoon, déclare : « La Société se réjouit d'un autre Programme de forage de 5 000 mètres sur Wilson et est satisfaite des coûts globaux. Cet été, Hawkmoon cherchera à explorer la nouvelle zone de découverte de Thomas Clarke au Midrim. »

À propos d’Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses trois projets aurifères québécois. Deux de ces projets sont situés dans l’une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Ces deux projets aurifères sont accessibles par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l’un de l’autre à l’est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le troisième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d’Or.

Pour plus d’informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Thomas Clarke P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 et est administrateur et vice-président de l’exploration de Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

“Branden Haynes”

Branden Haynes, PDG

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation des mots " attendu ", " projeté ", " poursuivre ", " plans " et d'autres expressions similaires visent à identifier les énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant : les cibles de forage pour le programme de forage de suivi de cet été ; les coûts estimés ; l'excavation de tranchées ; et les plans de la société pour 2022. Les déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220322005292/fr/